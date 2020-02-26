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Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" присоединило к электрическим сетям два фермерских хозяйства в Советском и Нижнегорском районах

ГУП РК Крымэнерго присоединило к электрическим сетям два фермерских хозяйства в Советском и Нижнегорском районах

26 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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О поддержке крестьянско-фермерских хозяйств в Крыму не раз заявляли на высшем уровне руководства республики, в том числе – глава РК Сергей Аксёнов. ГУП РК «Крымэнерго» помогает сельскохозяйственным предприятиям, обеспечивая их надежным, качественным электроснабжением.

Так, в феврале 2020 года для КФХ Цапко энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию в селе Пушкино. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и других, важных для Крыма, масличных культур. Советский РЭС обеспечил фермеров бесперебойной электроэнергией – необходимым условием продуктивного производства.

Нижнегорский РЭС построил линию электропередачи 0,4 кВ для обеспечения электроэнергией фермерского хозяйства предпринимателя  С.Н. Кудрина. Более 15 лет он занимается клубникой: теперь знаменитый итальянский сорт «Клери» будут выращивать в селе Межевом.

Развитие малого и микробизнеса крайне важно и для экономики Республики Крым, и для экономики Российской Федерации в целом. ГУП РК «Крымэнерго» прилагает все усилия для обеспечения предпринимателей и физических лиц надежным, качественным электроснабжением.

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