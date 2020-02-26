О поддержке крестьянско-фермерских хозяйств в Крыму не раз заявляли на высшем уровне руководства республики, в том числе – глава РК Сергей Аксёнов. ГУП РК «Крымэнерго» помогает сельскохозяйственным предприятиям, обеспечивая их надежным, качественным электроснабжением.

Так, в феврале 2020 года для КФХ Цапко энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию в селе Пушкино. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и других, важных для Крыма, масличных культур. Советский РЭС обеспечил фермеров бесперебойной электроэнергией – необходимым условием продуктивного производства.

Нижнегорский РЭС построил линию электропередачи 0,4 кВ для обеспечения электроэнергией фермерского хозяйства предпринимателя С.Н. Кудрина. Более 15 лет он занимается клубникой: теперь знаменитый итальянский сорт «Клери» будут выращивать в селе Межевом.

Развитие малого и микробизнеса крайне важно и для экономики Республики Крым, и для экономики Российской Федерации в целом. ГУП РК «Крымэнерго» прилагает все усилия для обеспечения предпринимателей и физических лиц надежным, качественным электроснабжением.