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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

На лечение Юлианы Сырцевой неизвестный благотворитель перевел 50 млн.рублей. Но Ваша помощь ещё очень нужна

На лечение Юлианы Сырцевой неизвестный благотворитель перевел 50 млн.рублей. Но Ваша помощь ещё очень нужна

11 марта 2020, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным перевел 50 млн.рублей на лечение полуторагодовалой югорчанки из Югорска.

Об этом в группе, посвящённой сбору средств на лекарство для ребёнка, больного спинальной мышечной атрофией, сообщили родители девочки.

На сегодняшний день удалось собрать 108 млн.704 тыс.рублей. Девочке требуется 2.400.000$. Диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа. Один укол вылечит девочку, его надо поставить, пока малышке не исполнится два года. Уже трём детям в России собрали эту сумму. Юлиана может стать четвёртой.

Призываем всех неравнодушных оказать родителям Юлианы финансовую помощь: у девочки осталось не так много времени для того, чтобы лечение было эффективным — препарат «Золгенсма» необходимо ввести до достижения двух лет. День рождения Юлиана отметит уже в сентябре.

Сырцев Константин Петрович (папа): 8-922-636-07-77,
Газпромбанк: 4249170580592610
Сбербанк: 5484451000423813

Сырцева (Улядарова) Людмила Геннадьевна (мама) 8-922-777-55-08
Сбербанк: 4276672290407225
Открытие: 2200290105374327

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