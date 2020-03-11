Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным перевел 50 млн.рублей на лечение полуторагодовалой югорчанки из Югорска.

Об этом в группе, посвящённой сбору средств на лекарство для ребёнка, больного спинальной мышечной атрофией, сообщили родители девочки.

На сегодняшний день удалось собрать 108 млн.704 тыс.рублей. Девочке требуется 2.400.000$. Диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа. Один укол вылечит девочку, его надо поставить, пока малышке не исполнится два года. Уже трём детям в России собрали эту сумму. Юлиана может стать четвёртой.

Призываем всех неравнодушных оказать родителям Юлианы финансовую помощь: у девочки осталось не так много времени для того, чтобы лечение было эффективным — препарат «Золгенсма» необходимо ввести до достижения двух лет. День рождения Юлиана отметит уже в сентябре.

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