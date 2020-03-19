На данный момент из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением короновируса, многие мировые компании и отечественные предприятия временно приостановили свою деятельность. Проблемы затронули в том числе кабельные производства: ряд европейских заводов уже объявил о соответствующем решении.

Завод «Энергокабель» продолжает работать в штатном режиме. Обязательства перед заказчиками выполняются и будут выполняться полностью. Одновременно с этим на предприятии принят комплекс мер, направленных на борьбу с распространение короновирусной инфекции.

Завод «Энергокабель» призывает вас выбирать добросовестность, надежность, эффективность и безопасность.