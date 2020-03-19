COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Завод "Энергокабель" продолжает работать в штатном режиме

На данный момент из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением короновируса, многие мировые компании и отечественные предприятия временно приостановили свою деятельность. Проблемы затронули в том числе кабельные производства: ряд европейских заводов уже объявил о соответствующем решении.

Завод «Энергокабель» продолжает работать в штатном режиме. Обязательства перед заказчиками выполняются и будут выполняться полностью. Одновременно с этим на предприятии принят комплекс мер, направленных на борьбу с распространение короновирусной инфекции.

Завод «Энергокабель» призывает вас выбирать добросовестность, надежность, эффективность и безопасность.

Мы гарантируем соблюдение абсолютно всех требований российского законодательства.

Мы всегда подходим к каждому заказу индивидуально, внимательно выбирая и поставляя продукцию, оптимально соответствующую вашим потребностям.

Готовы ответить на все Ваши вопросы.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Уральский турбинный завод обновит энергоблоки Краснодарской ТЭЦ
Кабельный завод
Группа ЧТПЗ увеличила мощности по производству высокомаржинальных труб OCTG
Современная кухня с VOLTEX
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно