Перенос Cabex и RusCableCLUB
19 марта 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
На данный момент из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением короновируса, многие мировые компании и отечественные предприятия временно приостановили свою деятельность. Проблемы затронули в том числе кабельные производства: ряд европейских заводов уже объявил о соответствующем решении.
Завод «Энергокабель» продолжает работать в штатном режиме. Обязательства перед заказчиками выполняются и будут выполняться полностью. Одновременно с этим на предприятии принят комплекс мер, направленных на борьбу с распространение короновирусной инфекции.
Завод «Энергокабель» призывает вас выбирать добросовестность, надежность, эффективность и безопасность.
Мы гарантируем соблюдение абсолютно всех требований российского законодательства.
Мы всегда подходим к каждому заказу индивидуально, внимательно выбирая и поставляя продукцию, оптимально соответствующую вашим потребностям.
Готовы ответить на все Ваши вопросы.
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