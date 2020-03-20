18 марта управляющая компания «Атом-ТОР» и «МК-Полимер» подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск» (месторасположение предприятия Росатома - АО «Сибирский химический комбинат»).

Согласно бизнес-плану компания планирует создать новое производство полимерных композиционных компаундов, а также проводить научные исследования совместно с НИИ. Ее продукция востребована в кабельной, машиностроительной и строительной промышленности.

Технология производства предусматривает такой уровень качества изделий, которые по всем показателям обладают идентичными, либо превосходящими по свойствам зарубежные аналоги. Кроме производства, в перспективе планируется создание лаборатории, где будут проводиться научные изыскания, испытания и контроль качества продукции.

«Мы быстро прошли путь к получению статуса резидента. Сначала проанализировали рынок и наши возможности, а затем изучили условия получения статуса резидента и тот пакет налоговых преференций и льгот, которые предоставляет инвесторам «Атом-ТОР». А затем решили размещаться. В планах - сотрудничество не только с градообразующим предприятием. Большой интерес у нас вызывает сотрудничество с резидентами Северска и других ТОР», - сказал генеральный директор «МК-Полимер» Игорь Бембель.

«МК-Полимер» стала третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Северск». В создание производства и научной лаборатории будет инвестировано 10 млн руб., запланировано создать 20 рабочих мест. Суммарная доля инвестиций всех резидентов в экономику Северска составит более 1200 млн руб. (с созданием в будущем 170 рабочих мест).

Для справки:

Активная работа по созданию территорий опережающего развития в городах атомной промышленности ведется Госкорпорацией «Росатом» совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями с 2014 года. Создание таких территорий было начато по поручению Президента РФ. Статус ТОСЭР предполагает появление новых рабочих мест для жителей городов, развитие новых бизнесов, а также создание условий для притока инвестиций в муниципалитеты. Территория опережающего социально-экономического развития в Северске была создана постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 № 132. Он стал одним из 11 городов Госкорпорации «Росатом», которым присвоен статус ТОСЭР.

Первым резидентом ТОСЭР «Северск» стало предприятие ООО НПК «ВАБ-70». Компания будет реализовывать проект создания современного машиностроительного завода по производству нестандартизированного, емкостного оборудования, специальной оснастки и запасных частей для объектов использования атомной энергии, АЭС, нефтегазовой отрасли. Всего в проект будет инвестировано 250 млн рублей, планируется создать 110 новых рабочих мест.

Вторым резидентом, принявшем решение о размещении производства, стало ООО «Сибирский титан». Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития было подписано 14 ноября 2019 года. В проект по созданию производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии планируется инвестировать около 1 млрд руб. и обеспечить занятостью 44 специалиста.

Источник: Пресс-служба АО «Атом-ТОР»