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Мероприятия

100 лет ГОЭЛРО: мечта, воплощенная в плане

100 лет ГОЭЛРО: мечта, воплощенная в плане

25 марта 2020, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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100-летие ГОЭЛРО

В 2020 году исполняется 100 лет Государственному Плану электрификации России – ГОЭЛРО. Этот документ в далеком 1920-м стал первым планом развития экономики Советской России. Он определял развитие не только энергетики, но и всего народного хозяйства: именно благодаря реализации этого плана Советская Россия стала экономически развитой державой.

Базовая идея ГОЭЛРО – развитие электрификации на основе концентрации мощностей и централизации электроснабжения – сохранила свою значимость для российской энергетики до настоящего времени. Но реализация плана была бы невозможна без организации и развития оперативно-диспетчерского управления, так же как невозможно было бы без него создание энергосистем.

На страницах проекта «ГОЭЛРО: МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ПЛАНЕ» мы познакомим вас с основными вехами оперативно-диспетчерского управления времен реализации главного плана отечественной энергетик

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