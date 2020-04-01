Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я поговорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным, я также поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии [Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом]", - сказал он. "Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого", - добавил Трамп.

По его словам, с одной стороны, американцам выгодно падение цены на нефть.

"Люди будут платить 99 центов за галлон [около 3,8 л] бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам", - уверен он.

"В то же время это вредит одной из наших самых крупных отраслей, то есть нефтяной отрасли. То, что происходит, просто немыслимо", - подчеркнул Трамп. "Дело в том, что мы потеряем целую отрасль из-за этого, тысячи и тысячи рабочих мест", - убежден американский лидер.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.