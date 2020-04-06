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Модернизация

"Мособлэнерго" продолжит работать вне зависимости от выходных

АО «Мособлэнерго» до 30 апреля 2020 года продолжит работать вне зависимости от месячных выходных, поскольку компания входит в перечень предприятий, осуществляющих непрерывную деятельность в сфере жизнеобеспечения. Согласно постановлению губернатора Московской области №174-ПГ от 4 апреля 2020 года в этот перечень входят предприятия энергетики, теплоснабжения, водоподготовки.

В «Мособлэнерго» в штатном режиме находится персонал, не подлежащий переводу на дистанционный режим работы, участвующий в обеспечение непрерывных технологических процессов для нормального функционирования компании и работы электрических сетей в целом.  В частности, задействованы  оперативно-ремонтный персонал и технические службы, находящиеся в филиалах компании. Ведется круглосуточное дежурство для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. На период месячных выходных «Мособлэнерго» объявило режим «технологической тишины». Он подразумевает полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

Также согласно постановлению губернатора Московской области в «Мособлэнерго» установлена численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы. Специалисты компании, трудящиеся удаленно, будут работать в таком режиме до 30 апреля 2020 года. В случае улучшения эпидемиологической обстановки возможна корректировка дистанционной работы в сторону сокращения.

Координацией деятельности предприятия в условиях повышенной готовности и профилактики COVID-19 занимается специально созданный в «Мособлэнерго» оперативный штаб.

Меры по борьбе с коронавирусом принимаются по Указу Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 года. Согласно ему на выходные оправлены организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, не работающие в отраслях отдельно перечисленных в указе президента.

 

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Компания: Пресс-служба АО "Мособлэнерго"

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