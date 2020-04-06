Контракт на постройку 38 морских ветряных турбин получила от немецкой innogy Kaskasi GmbH британская компания Subsea 7, сообщает 3 апреля пресс-служба этой организации.

Ветроэлектростанция должна быть построена в 35 км к северо-западу от немецкого острова Гельголанд в Северном море. Британцы в течении 2021 и 2022 годов должна выполнить транспортировку и монтаж 38 морских ветрогенераторов, а также прокладку 52 км кабелей на дне на глубинах от 18 до 25 метров. После ввода в работу станция должна выдавать 342 МВт.