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За рубежом

Британская Subsea 7 построит мощную ветроэлектростанцию на шельфе Германии

Британская Subsea 7 построит мощную ветроэлектростанцию на шельфе Германии

6 апреля 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ВИЭ, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Контракт на постройку 38 морских ветряных турбин получила от немецкой innogy Kaskasi GmbH британская компания Subsea 7, сообщает 3 апреля пресс-служба этой организации.

Ветроэлектростанция должна быть построена в 35 км к северо-западу от немецкого острова Гельголанд в Северном море. Британцы в течении 2021 и 2022 годов должна выполнить транспортировку и монтаж 38 морских ветрогенераторов, а также прокладку 52 км кабелей на дне на глубинах от 18 до 25 метров. После ввода в работу станция должна выдавать 342 МВт.

 

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