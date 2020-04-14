Пятый выпуск рубрики "#Чтиво на досуге (в самоизоляции)"

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Рады представить Вашему вниманию пятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №5:

Развитие дистанционного труда в России: преимущества и недостатки

Киселева Е.В., Известия Алтайского государственного университета, 2018.

Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы развития дистанционного труда в России. XXI век именуется веком информационных технологий: происходит активное внедрение высоких технологий во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу труда. Распространяется такая нетипичная форма занятости, как дистанционный труд, в основе которого лежит предоставляемая современными технологиями возможность выполнения задания работодателя, не находясь на рабочем месте. По сравнению с нашей страной в зарубежных странах дистанционный труд хорошо развит. Многие иностранные компании ощутили положительные стороны дистанционной занятости: экономию времени, затрачиваемого на дорогу, решение транспортных проблем, снижение экологической напряженности, снижение уровня безработицы, увеличение времени для семейного общения и отдыха. Однако автор в целом указывает не только на преимущества, но также и на недостатки дистанционной занятости. Отмечаются факторы, сдерживающие развитие дистанционного труда в России, например несовершенство правового регулирования дистанционного труда и другие. Оценивается перспектива дальнейшего распространения дистанционной занятости в России.

Статья доступна по ссылке.

Факторы, влияющие на предпочтения молодежи в выборе будущей профессии

Казаринова И.В., Романов Н.Е., журнал «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта», 2019.

Аннотация: Статья посвящена изучению факторов, влияющих на предпочтения молодежи в выборе будущей профессии, выявлению причин профессионального выбора старшеклассников. Методы исследования социологический опрос, анализ источников. В феврале 2019 года был проведен социологический опрос. В опросе участвовало 94 респондента. Опрошены 44 школьника 11 классов 102 школы г. Барнаула в возрасте 17-18 лет. Для сравнения были опрошены студенты 1 курса Алтайского государственного университета гуманитарного факультета (связи с общественностью, регионоведение) и естественно-научный факультет (химики). Выборка студентов составила 50 человек в возрасте 17-18 лет, из них 46% респондентов мужского пола, 54% женского. Выбор зависит от множества факторов, осознание молодежью своей будущей профессии слабое, поддается влиянию внешних агентов воздействия исходя из результатов исследования Интернет, социальные сети, СМИ, реклама, в меньшей степени родителями и учителями. Интернету доверяет большая часть респондентов, около 60% школьников и студентов, пятая часть респондентов доверяет СМИ, телевидению. Родителям, родственникам доверяют около 14-18% соответственно школьники и студенты. Школьниками и студентами были указаны другие источники: себе (3%), книги (1%), предпочитаю составлять информацию с разных источников. К наиболее значимым факторам социального выбора следует отнести влияние семьи, сверстников и школы. В рейтинге наиболее предпочтительных профессий для своих детей на первом месте находится профессия врача. Второе место занимает профессия ученого. Третья строчка в рейтинге принадлежит бизнесменам 30% наших сограждан очень хотели бы видеть своего ребенка предпринимателем. Следом идут работники государственных органов. Топ-5 замыкают военнослужащие.

Статья доступна по ссылке.

Причины мирового финансового кризиса и последствия для России

Осипов А.Ю., журнал «Российское предпринимательство», 2012.

Аннотация: В статье проводится идея о том, что в России ради предотвращения серьезного экономического кризиса усилия государства должны быть направлены на развитие внутреннего рынка. Для этого нужно работать на сокращение существующего колоссального разрыва между бедными и богатыми. Также необходимо развивать основные производственные отрасли: жилищное и дорожное строительство, металлургию, сельское хозяйство, машиностроение, горнодобывающую отрасль. Их оживление способно создать мультипликативный эффект.

Статья доступна по ссылке.

Никитины — семья-лаборатория: как воспитывали, закаливали и учили детей знаменитые советские педагоги

Андрей Тестов, Мел (mel.fm), 2020.

Аннотация: За «феноменом Никитиных» несколько десятилетий наблюдала вся страна. Они воспитывали своих семерых детей по-своему, иногда очень противоречивыми методами, без оглядки на общественное осуждение. Они стали примером для тысячи родителей и на двоих написали полтора десятка книг о детском здоровье и воспитании.

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Стихи члена Президиума РНК СИГРЭ, почетного члена СИГРЭ Г.С. Нудельмана

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Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ