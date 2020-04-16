МРСК Центра, Россети Центр, Брянскэнерго

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Брянской области Александр Богомаз провели рабочее совещание в режиме видеоконференции. Руководитель энергокомпании проинформировал главу области о текущей обстановке и функционировании электросетевого комплекса «Россети Центр» на территории региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил Игорь Маковский, энергетики филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в сложившейся ситуации предприняли ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона. Их реализацию координирует оперативный Штаб компании и Штаб филиала в режиме непрерывной координации с оперативным Штабом по противодействию коронавирусу Брянской области. Напомним, задача по обеспечению такого четкого и постоянного взаимодействия между энергокомпаниями и субъектами федерации была поставлена главой группы «Россети» Павлом Ливинским.

Несмотря на непростые условия, которые сложились вследствие пандемии, энергетики Брянскэнерго по-прежнему обеспечивают надежное энергоснабжение объектов здравоохранения, крупных промышленных, сельскохозяйственных и социальных предприятий. В условиях введенных ограничительных мер, когда большинство граждан находятся дома, энергетики осуществляют особый контроль за качеством поставляемой электроэнергии бытовым потребителям.

Обеспечено удаленное предоставление всех оказываемых компанией «Россети Центр» потребителям услуг. Принято решение об ускоренном, в течение не более 10 дней, регламентном сроке технологического присоединения к электрическим сетям объектов жизнеобеспечения.

Игорь Маковский особо подчеркнул, что энергокомпания четко выполняет распоряжение генерального директора группы «Россети» Павла Ливинского по безусловному соблюдению сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и своевременной реализации всех мероприятий ремонтной программы независимо от текущих условий.

«Вне зависимости от сложившейся ситуации, наша компания в полной мере выполнит все обязательства по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Брянской области», – сказал глава «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Александр Богомаз поблагодарил Игоря Маковского за четкую и слаженную работы энергетиков региона.

«Ваша компания на протяжении многих лет является нашим надежным партнером. Уверен, так будет и впредь. Объединив усилия, мы сможем успешно пройти нынешнее испытание», - сказал в завершении глава Брянской области.