Состоялась первая сессия INNOPROM ONLINE

Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE.

15 апреля прошла первая онлайн сессия на тему «Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…?», в которой приняли участие руководители HR департаментов крупнейших компаний России: Ростех, Росатом, РМК, ЧТПЗ, Соллерс и ТМК.

Аудитория первой сессии превысила 3000 человек, нас смотрели в 20 регионах России, а также в Германии, Австрии, Франции и Италии.

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Одним из главных вопросов сессии стали ключевые компетенции персонала, необходимые в новую цифровую эпоху. HR руководители предложили свои варианты, а вам мы предлагаем проголосовать за лучший из них.

Результаты опроса будут объявлены 22 апреля во время проведения следующей сессии INNOPROM ONLINE «Роботы – это ваш шанс».

INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?

Вопросов много, ответы будут. Каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.

Регистрация на сессию 22 апреля