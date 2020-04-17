Состоялась первая сессия INNOPROM ONLINE

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17 апреля 2020, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: INNOPROM ONLINE, ИННОПРОМ, ОНЛАЙН
Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE.
15 апреля прошла первая онлайн сессия на тему «Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…?», в которой приняли участие руководители HR департаментов крупнейших компаний России: Ростех, Росатом, РМК, ЧТПЗ, Соллерс и ТМК.
Аудитория первой сессии превысила 3000 человек, нас смотрели в 20 регионах России, а также в Германии, Австрии, Франции и Италии.
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Одним из главных вопросов сессии стали ключевые компетенции персонала, необходимые в новую цифровую эпоху. HR руководители предложили свои варианты, а вам мы предлагаем проголосовать за лучший из них.
Результаты опроса будут объявлены 22 апреля во время проведения следующей сессии INNOPROM ONLINE «Роботы – это ваш шанс».
INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?
Вопросов много, ответы будут. Каждую среду в 12:00 по московскому времени с ведущими международными и российскими экспертами.
Регистрация на сессию 22 апреля
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