Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев представил руководству отрасли анализ режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и доложил о принятых мерах по поддержанию надежной работы энергосистемы страны в период эпидемии коронавирусной инфекции. Доклад сделан на Всероссийском селекторном совещании под руководством министра энергетики РФ Александра Новака «О функционировании электроэнергетики в условиях пандемии COVID-19, итогах прохождения субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2019–2020 годов и задачах по подготовке к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов».

Руководитель Системного оператора сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионах для сдерживания эпидемии, повлияли на потребление мощности в ЕЭС России. Так, максимальные суточные значения в последнюю рабочую неделю марта составляли 130 тыс. МВт и снизились в течение первой нерабочей недели апреля на 9 тыс. МВт до уровня 121 тыс. МВт. Для компенсации снижения потребления мощности Системным оператором с целью сохранения нормативного объема резерва на разгрузку генерации обеспечены определение и останов в резерв 16 энергоблоков электростанций мощностью 150 МВт и выше, а также разгрузка энергоблоков АЭС на 1 700 МВт.

Режимно-балансовая ситуация осложняется климатическими особенностями прошедшего ОЗП, вызвавшими раннее наступление весеннего половодья в районе Волжско-Камского каскада ГЭС и, как следствие, переход ГЭС на работу в базовом режиме со снижением возможностей автоматического регулирования частоты тока в ЕЭС гидроэлектростанциями. Системный оператор принял меры реагирования на сложившуюся ситуацию, обеспечив в рамках рынка системных услуг подключение 25 энергоблоков тепловых электростанций к автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) на величину около 400 МВт. Частичный перенос резерва вторичного регулирования с ГЭС на тепловые станции обеспечил рациональное использование водных ресурсов в период паводка. Также в сжатые сроки впервые в истории ЕЭС России реализована возможность подключения гидроэлектростанций ОЭС Сибири к централизованному автоматическому регулированию частоты. Это обеспечило увеличение общего объема вторичного регулирования частоты в ЕЭС России на 400 МВт. При этом ускоренное подключение сибирских ГЭС к АВРЧМ осуществлялось с проведением всех необходимых тестовых мероприятий.

Борис Аюев отметил, что Системный оператор не прогнозирует существенных последствий для надежной работы ЕЭС России, связанных со снижением потребления мощности вследствие противоэпидемических ограничений в стране и климатическими особенностями минувшего ОЗП. Ресурсов по поддержанию надежности ЕЭС в этих условиях достаточно, отметил руководитель Системного оператора.

Председатель Правления Системного оператора сообщил, что компания обеспечивает решение поставленной Министерством энергетики задачи поддержания надлежащего уровня исполнения инвестиционных программ энергокомпаний в условиях эпидемии. С начала 2020 года специалисты Системного оператора обеспечили режимные условия для ввода в работу двух ПГУ Воронежской ТЭЦ-1 (мощностью 219,6 МВт), двух гидроагрегатов Зарамагских ГЭС, Адыгейской ВЭС (80 МВт), Сулинской ВЭС (100 МВт) и Каменской ВЭС (100 МВт), а также ряда крупных электросетевых объектов, в частности, линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ Невинномысск – Алания, ВЛ 500 кВ Алания – ПС Алания с автотрансформаторной группой, ВЛ 330 кВ Алания – Артем, Алания – Моздок и Артем – Дербент.

На совещании отмечалось, что введение в стране противоэпидемических ограничений влияет на график начавшейся ремонтной кампании в ЕЭС России. Основные факторы влияния – ограничения на перемещение персонала в регионах и задержки с перемещением импортных запчастей через границу. В этих условиях Системный оператор осуществляет максимально оперативный пересмотр графика ремонтов в ЕЭС России с учетом необходимости поддержания надежной работы энергосистемы. В ходе совещания руководители ряда энергетических компаний особо отметили конструктивный подход Системного оператора, позволяющий выполнять необходимые корректировки графиков ремонтов оборудования в связи со сложной эпидемической обстановкой, осуществлять реконструкцию и ввод объектов в работу.

В компании большое внимание уделяется защите коллектива от коронавирусной инфекции, подчеркнул Председатель Правления АО «СО ЕЭС». В настоящее время в трудовом коллективе АО «СО ЕЭС» не зафиксированы случаи заболевания COVID-19. 5 700 человек переведено на удаленную работу. Реализуется комплекс защитных и профилактических мер в отношении более 1,5 тысяч работников оперативного персонала, чье непосредственное присутствие в диспетчерских центрах безусловно необходимо для выполнения функций Системного оператора – это круглосуточно работающие смены диспетчеров энергосистем, дежурный персонал по обслуживанию ИТ и инженерной инфраструктуры и некоторые другие категории оперативных работников. Пересмотрены графики работы и состав диспетчерских смен для создания резерва оперативного персонала на непредвиденные случаи.