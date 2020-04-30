COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Перевод выборки докладов 47-й Сессии доступен для делегатов

Перевод выборки докладов 47-й Сессии доступен для делегатов

30 апреля 2020, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 47
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
236

Уважаемые делегаты 47-й Сессии СИГРЭ!

Мы рады сообщить, что Вам доступен перевод докладов 47-й Сессии СИГРЭ по направлениям A2, A3, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, C6, D1 (pdf, русский язык, 3616 стр., 146 МБ).

Документ можно скачать по ссылке.

Документ доступен только делегатам 47-й Сессии СИГРЭ (для скачивания файла необходимо указать номер делегата (направлялся с подтверждением регистрации на Сессию), а также адрес электронной почты, указанный при регистрации).

В случае возникновения сложностей при получении доступа, просим обращаться по адресу: cigre@cigre.ru.

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Седьмой выпуск рубрики
Вышел в свет очередной номер корпоративного издания завода
Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на тему
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B4
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно