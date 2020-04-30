Перевод выборки докладов 47-й Сессии доступен для делегатов

Уважаемые делегаты 47-й Сессии СИГРЭ!

Мы рады сообщить, что Вам доступен перевод докладов 47-й Сессии СИГРЭ по направлениям A2, A3, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, C6, D1 (pdf, русский язык, 3616 стр., 146 МБ).

Документ можно скачать по ссылке.

Документ доступен только делегатам 47-й Сессии СИГРЭ (для скачивания файла необходимо указать номер делегата (направлялся с подтверждением регистрации на Сессию), а также адрес электронной почты, указанный при регистрации).

В случае возникновения сложностей при получении доступа, просим обращаться по адресу: cigre@cigre.ru.

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ