Новым гендиректором "Мосинжпроект" стал Юрий Кравцов

Новым генеральным директором инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" назначен Юрий Кравцов, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"4 мая 2020 года состоялось заседание совета директоров АО "Мосинжпроект". По итогам собрания генеральный директор холдинга Марс Газизуллин утвержден на должность Председателя Совета директоров АО "Мосинжпроект". Новым генеральным директором холдинга избран Юрий Кравцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кравцов - профессиональный строитель, управленец с 25-летним опытом работы в области строительства крупных инфраструктурных объектов в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Курировал проекты в составе международных консорциумов, в том числе с участием зарубежных производителей и инженерно-строительных компаний. В крупнейших производственных компаниях России, таких как "Газпром", "Старстрой" и других, при участии нового генерального директора АО "Мосинжпроект" реализованы комплексные масштабные задачи не только локального, но и федерального значения.

Кроме того, Кравцов принимал участие в строительстве газопровода "Средняя Азия - Центр", а также реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Имеет обширный зарубежный опыт работы: выступал в качестве главы филиала компании "Стройтрансгаз" в Саудовской Аравии, выстраивал партнерские отношения с иностранными инвесторами и участвовал в различных бизнес-процессах за рубежом в составе международных консорциумов.

АО "Мосинжпроект" - российский инжиниринговый холдинг, на 100% принадлежащий правительству Москвы. "Мосинжпроект" выступает оператором программы развития московского метрополитена, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, управляющей компанией по строительству гражданских проектов, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы, управляет девелоперскими проектами.

Фото: Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / stroi.mos.ru