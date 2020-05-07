Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра, предоставив учреждению дополнительную электрическую мощность и сделав возможным увеличение потребления электроэнергии.

Центр работает с 2001 года и оказывает социальную помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном стороннем уходе и наблюдении. Для улучшения энергоснабжения Центра проведена ревизия оборудования, заменены коммутационные аппараты в трансформаторной подстанции. Дополнительная мощность 144 кВт необходима для надежной работы медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения здания, бытовых нужд.

В связи с мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции с 20 марта 2020 года геронтологический центр закрыт для посещения. В условиях самоизоляции в нем сегодня проживают 90 пожилых людей, для которых по разным причинам центр стал домом. Они сейчас - самая уязвимая аудитория, для которой вирус может стать фатальным. Поэтому сейчас особенно важно организовать для них комфортный быт.

В эти предпраздничные дни проживающие в Центре активно готовятся к 75-летию Великой Победы - рисуют, учат стихи, читают произведения о войне, делятся воспоминаниями. Среди них есть и труженики тыла, которые – тогда 14-16-летние подростки – обеспечивали работу промышленности в осажденном Сталинграде, стояли у заводских станков, ухаживали за ранеными в госпиталях, внеся свой вклад в великую Победу.