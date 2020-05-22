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Модернизация

Сельские электросети станут надежнее

Сельские электросети станут надежнее

22 мая 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Россети Юг» завершают ремонт воздушных линий и энергооборудования в ст. Усть-Быстрянской Усть-Донецкого района Ростовской области.

Надежное и качественное электроснабжение получат около 1,5 тыс. жителей станицы в результате ремонтных работ, которые будут завершены до конца месяца. Энергетики уже отремонтировали более 45 км воздушных линий электропередачи разного класса напряжения, заменили поврежденные опоры, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 30 км трасс вдоль линий электропередачи и сейчас заканчивают ремонт 4 комплектных трансформаторных пунктов.

Подготовка к очередному осенне-зимнему периоду ростовского филиала «Россети Юг» идет в соответствии с планом. До конца года специалисты компании отремонтируют более 1,3 тыс. км линий электропередачи разных классов напряжения, 1,3 тыс. трансформаторных подстанций, расчистят от древесно-кустарниковой растительности свыше 440 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи.

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