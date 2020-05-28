ООО "Северский кабельный завод" заключило соглашение с АО "Атом-ТОР" и стало пятым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Северск", сообщила администрация Томской области.

"Северсккабель" будет реализовывать инвестиционный проект по производству кабельной продукции. Инвестиции компании в приобретение новых производственных линий составят 25 млн рублей, общий объем инвестиций - около 40 млн рублей. Реализация проекта в ТОР "Северск" позволит создать не менее 39 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АО "Атом-ТОР" сообщили, что инвестор запланировал приобретение комплекса оборудования, который включает в себя двухручьевую линию тонкого волочения, линию двойной скрутки, автоматическое бухтовочное и упаковочное устройство, измерители кабелей, диаметра и эксцентриситета.

Как сообщается на сайте "Северсккабеля", создание нового производства позволит расширить номенклатуру кабельно-проводниковой продукции до более 500 типоразмеров.

"Общий срок реализации проекта - с начала 2020 года по конец 2029-го. Инвестиционная фаза проекта предусматривает закупку и ввод в эксплуатацию высокотехнологической производственной линии в течение ближайших лет", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Северский кабельный завод" зарегистрировано в 2013 году как ООО "К Групп". Текущее юридическое имя компания получила в марте 2020 года после внесения изменений в учредительные документы. Бенефициаром и директором ООО является Олег Касперович.

Основной вид деятельности "Северсккабеля" - производство волоконно-оптических кабелей. В ассортименте компании провода и шнуры для электроустановок, а также силовые кабели. Выручка ООО за 2018 год составила 54,4 млн рублей, чистая прибыль - 3,4 млн рублей.

ТОР "Северск" создана в феврале 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га.

На сегодняшний день резидентами ТОР, помимо "Северсккабеля", являются еще четыре компании: ООО "НПК "ВАБ-70", ООО "Сибирский титан", ООО "МК-Полимер" и ООО "ТомскАзот". По данным обладминистрации, в ТОР "Северск" уже привлечено 90 млн рублей инвестиций и создано 120 рабочих мест.