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За рубежом

В США потребление возобновляемой энергии впервые за 130 лет превысило использование угля

В США потребление возобновляемой энергии впервые за 130 лет превысило использование угля

28 мая 2020, 17:50
Рубрика: За рубежом
Метки: США, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Потребление энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в США в 2019 году превысило использование угля впервые с 1885 года. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"В 2019 году ежегодное потребление энергии в США из возобновляемых источников превысило потребление угля впервые с 1885 года. Этот результат в основном отражает продолжающееся сокращение объемов угля, используемых в электроэнергетике, в течение последнего десятилетия, а также рост использования возобновляемых источников энергии, главным образом за счет ветра и солнца", - сказано в сообщении ведомства.

По сравнению с 2018 годом потребление угля в США сократилось почти на 15%, а общее потребление ВИЭ выросло на 1%. При этом выработка электроэнергии из угля в прошлом году упала до самого низкого уровня за последние 42 года.

Около 90% потребления угля в США в настоящий момент приходится на электроэнергетику, а почти все остальное - на промышленный сектор, отмечает EIA.

Ранее Минэнерго США сообщало, что производство энергии в США в 2019 году превысило ее потребление на ежегодной основе. Это произошло в стране впервые больше чем за полвека - с 1957 года.

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Компания: ТАСС

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