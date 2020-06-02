Госхолдинг "Роснефтегаз", споры о распределении гигантской прибыли которого велись много лет, осуществит свою самую масштабную разовую инвестицию, направив порядка $1,4 млрд (100 млрд рублей) на строительство суперверфи на Дальнем Востоке.

"Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет СЕО "Роснефти" Игорь Сечин, аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", его нераспределенная прибыль по итогам 2019 г. - 570,4 млрд рублей. Чиновники с переменным успехом бьются за возможность поднять прибыль "Роснефтегаза" в бюджет, при этом компания в спорах о размере выплат имеет аргумент в виде различных программ, которые финансируются из ее средств.

Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭКе, однако периодически направляет деньги и на другие цели. Неспособность правительства добиться перечисления всей прибыли "Роснефтегаза" в бюджет провоцировала сомнения в прозрачности расходования средств. Но президент РФ Владимир Путин, отвечая на подобный вопрос, заявлял, что деньги "Роснефтегаза" полностью под контролем правительства.

"Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", - сказал Путин в декабре 2016 года, упомянув в том числе расходы на создание самолетов и авиадвигателей. "Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которым нужно обеспечить финансирование, мы и будем тратить деньги "Роснефтегаза", - объяснял Путин. Среди проектов, которые финансирует "Роснефтегаз" - строительство электростанций в Калининградской области и дальневосточная верфь "Звезда".

Именно на ее строительство "Роснефтегаз", как следует из его отчетности, отдаст значимую часть своей накопленной прибыли. Правительство 14 марта выпустило директиву об участии АО "Роснефтегаз" в АО "Современные технологии судостроения" (СТС, мажоритарный участник ООО "Судостроительный комплекс "Звезда") путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму 100 млрд рублей, сказано в отчетности "Роснефтегаза". Это соответствует $1,37 млрд на дату подписания директивы и примерно $1,43 млрд - по текущему курсу.

На сегодня уставный капитал АО "СТС" равен 81,3 млрд рублей. По данным на конец 2019 года, помимо "Роснефтегаза" (82,3493%) совладельцами АО являются подконтрольный "Роснефти" ВБРР (13,1%) и ООО "ГПБ - Промышленные инвестиции" (4,55%).

Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Сумма, которую "Роснефтегаз" по решению правительства инвестирует в "Звезду" - больше, чем его дивиденды. В декабре компания, согласно распоряжению Росимущества, выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 51,37 млрд руб., прибавив их к финальным дивидендам за 2018 год на сумму 33,83 млрд руб. (то есть всего за календарный год - порядка 85 млрд руб. дивидендов в бюджет).