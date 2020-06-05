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Модернизация

Энергетики подключили к электрической сети асфальтовый завод в Беляевском районе

Энергетики подключили к электрической сети асфальтовый завод в Беляевском районе

5 июня 2020, 09:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сотрудники Беляевского РЭС Центрального производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»)-«Оренбургэнерго» подключили к электрической сети асфальтовый завод.

Заявка на подключение нового объекта мощностью 372 киловатта поступила в марте 2020 года. На проектирование и строительство линии потребовалось чуть больше двух месяцев. Как только заявитель сообщил о готовности, энергетики подключили новой объект к подстанции 110/35/10 кВ «Новочеркасская».

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, энергетики филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» продолжают оказывать услуги по технологическому присоединению. В апреле и мае 2020 года в клиентские службы электросетевого предприятия поступило 499 заявок на технологическое присоединение, заключено 302 договора, а фактически включены в сеть 204 новых объекта суммарной мощностью 14,5 МВт.

Оформить заявку на технологическое присоединение сегодня можно дистанционно через личный кабинет на сайте компании «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru). Там же в режиме онлайн можно отслеживать ее прохождение и заключить договор с энергосбытовой компанией без визитов в офис. Все документы подписываются с помощью электронной подписи.

Также подать заявку на техприсоединение можно на Едином портале электросетевых услуг портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».

 

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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