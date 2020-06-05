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Модернизация

"Саратовские сети" ремонтируют высоковольтную линию 110 кВ на территориях соседних регионов

Волжские энергетики ведут ремонт воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Байчурово-тяговая – Балашовская».

ВЛ проходит по территориям Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей и обеспечивает электроснабжение железнодорожной подстанции 110 кВ «Байчурово-тяговая» – питающего центра инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги». Линия электропередачи находится на балансе компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») и обслуживается персоналом филиала «Саратовские сети».

Энергетики заменят железобетонные стойки опор, изоляторы, смонтируют птицеотпугивающие устройства, гасители вибрации, а также проверят состояние поддерживающей арматуры. Ремонтные работы пройдут на территориях Волгоградской и Воронежской областей.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, специалисты службы высоковольтных линий, участвующие в ремонтных работах, обеспечены необходимыми средствами защиты и гигиены. Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала.

Работы, выполненные на линии электропередачи, повысят надежность её работы в грозовой сезон и в условиях ветровых нагрузок, которые фиксируются метеорологами на территориях прохождения данной ВЛ.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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