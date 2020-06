Немецкая энергокомпания RWE и японская энергокомпания Kyushu Electric подписали совместное тендерное соглашение о начале работ по техникоэкономическому обоснованию проекта строительства шельфовой ВЭС мощностью 700 МВт у побережья г. Юрихондзё (Yurihonjo) в юго-западной части японской префектуры Акита (Akita).

В апреле 2019 г. обе компании подписали соглашение о сотрудничестве для проведения совместной оценки возможностей реализации проектов сооружения объектов шельфовой ветровой генерации в Японии. Район Юрихондзё является одним из четырех наиболее перспективных районов, определенных японским правительством в августе 2019 г. для развития ветровой генерации. Всего Министерство экономики, торговли и промышленности (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) и Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MLIT) Японии определили 11 областей для развития шельфовой ветроэнергетики в 5 префектурах Японии. В 4-х перспективных районах: Ноширо (Noshiro) в префектуре Акита, Юрихондзё, Чоси (Choshi) в префектуре Токио и Гото (Goto) в префектуре Нагасаки сразу же начнутся геологические исследования и работы по определению ветровой активности.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata