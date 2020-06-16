АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует капитально отремонтировать одну из главных кабельных линий электропередачи, питающих городской округ Пушкино. Работы проведет Пушкинское производственное отделение компании в рамках программы капитального ремонта. По ней планируется замена участков 2 линий 6кВ общей протяженностью 895 м, расположенных в пушкинском микрорайоне Заветы Ильича на улице Полярная и в районе Ярославского шоссе.



В текущем году по программе капремонта работники АО «Мособлэнерго» планируют также заменить в Пушкино участки 2 воздушных линий электропередачи общей протяженностью 870м. Работы пройдут на улицах Железнодорожная и Центральная. Для повышения надежности электроснабжения котельной, насосной станции и администрации Пушкинского городского округа запланирован ремонт 2 трансформаторных подстанций.



Пушкинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» реализует в 2020 году и инвестиционную программу. По ней планируется реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ, расположенной в Пушкино на улице Ленточка.

Работники демонтируют участок воздушной линии, проходящей над частными землями, и взамен проложат кабель, что обеспечит доступ для обслуживания и повысит надежность электроснабжения частного сектора микрорайона Мамонтовка.



Также по инвестиционной программе Пушкинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» планирует построить распределительную трансформаторную подстанцию в Ивантеевке и комплектную трансформаторную подстанцию в поселке Балсуниха.

