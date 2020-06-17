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Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс за 7 млрд рублей

Центр Алмазова построит нейрохирургический комплекс за 7 млрд рублей

17 июня 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Центр имени Алмазова построит крупный научно-клинический нейрохирургический комплекс почти за 7 миллиардов рублей. Он появится на Заповедной улице в 2023 году, следует из данных аукционной документации, размещенной на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 6,992 миллиарда рублей. Строительство будет идти в несколько этапов. На первом этапе предполагается построить лечебно-диагностический корпус площадью более 42 402 квадратных метров на 150 коек. Там же разместятся лаборатории, сопутствующие медицинские, вспомогательные, административные, инженерно-технические и научно-учебные помещения. Также в этом корпусе будет расположена кислородно-газификационная станция.

На втором этапе будет построен лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек с блоком водолечения, патологоанатомическим корпусом и КПП.

Отметим, что днем ранее Центр Алмазова объявил аукцион на строительство комплекса на Коломяжском проспекте. Максимальная цена по контракту составляет 5,3 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Центра имени В.А. Алмазова

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