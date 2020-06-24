Россети Сибирь выпустила книгу о вкладе энергетиков в Победу

Триумфальный выпуск
24 июня 2020, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
«Одна на всех. Энергетики Сибири в годы Великой Отечественной войны» - так называется книга, выпущенная компанией «Россети Сибирь» к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Издание рассказывает о подвигах энергетиков на фронте и о не менее героическом труде в тылу, где закладывались основы сегодняшней сибирской энергетики.
«Одна на всех» – уже третья книга Россети Сибирь. Первая («Пролить свет») рассказывает об истории становления региональных энергосистем Сибири. Вторая («Путь к вершинам») повествует о людях и достижениях компании.
- В послевоенные годы и до конца 80-х – середины 90-х на энергопредприятиях, входящих сегодня в структуру компании «Россети Сибирь», работали сотни фронтовиков. Вернувшись с войны, они с присущей им решимостью и стойкостью строили мирную жизнь. Протягивали через степи и тайгу линии электропередачи, возводили подстанции – давали новые мощности для развития экономики страны. Кто-то приходил на несколько лет, кто-то прочно связывал судьбу с энергетикой и становился основателем трудовой династии. К великому сожалению, после реформирования отрасли в начале 2000-х годов в архивах нашей компании сохранилась лишь часть информации о фронтовиках. Поэтому в этой книге упомянуты далеко не все наши ветераны. Но каждая история, вошедшая в издание, дает почву для осмысления того периода, - комментирует генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.
«Одна на всех» вышла тиражом 750 экземпляров, она рассчитана, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. В ближайшие недели во всех регионах присутствия компании «авторские» экземпляры вручат героям книги – ныне здравствующим участникам войны и труженикам тыла, а также родственникам тех героев книги, кого уже нет в живых. Кроме того, энергетики планируют передать часть тиража в региональные библиотеки.
- Я убеждён, что говорить о войне нужно только так, как это делают герои нашей книги – открыто, без прикрас. Читая их истории, понимаешь: они именно очень честные – и очень личные. Хорошо передающие то, что довелось пережить нашим родителям, бабушкам и дедушкам в «огневые» сороковые, - говорит председатель редакционной коллегии, заслуженный энергетик России Самуил Зильберман. – В начале 40-х энергетики совершили, казалось бы, невозможное: в кратчайшие сроки построили мощные энергообъекты и, по сути, заложили основу современной энергосистемы, дали импульс её становлению и бурному развитию. А потом окончилась война, и многие фронтовики, вернувшись, тоже органично влились в эту отрасль, где полувоенная дисциплина – и нет права на ошибку. Это были удивительные люди – то фронтовое поколение. Пусть слышат их голос и наши дети, и наши внуки. Ведь именно так создается память народа.
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