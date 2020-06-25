Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго) выполнили технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре предприятия и обеспечили выдачу 440 кВт мощности для первого в Республике Адыгея ледового дворца. Спортивный объект находится в пригороде Майкопа.

С учетом опережающих темпов строительства спортивного объекта энергетики обеспечили оперативное подключение ледовой арены от центра энергопитания столицы Адыгеи – подстанции 110 кВ «Черемушки».

Ледовая арена «Оштен», сдача которой намечается на сентябрь, была построена в течение года с опережением графика. Она рассчитана на 360 посадочных мест, часть из которых предназначена для размещения маломобильных групп населения. На спортивном объекте созданы необходимые условия для тренировок и выступлений спортсменов: залы для силовых и теоретических занятий, кабинет медицинского персонала с необходимым оборудованием, удобные раздевалки для посетителей.

– В зоне операционной ответственности Адыгейских электрических сетей реализуется ряд важных национальных проектов, в рамках которых возводятся новые социальные объекты – фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады, дома культуры, спортивные комплексы и многое другое. Заявки на технологическое присоединение от данной категории потребителей мы рассматриваем в приоритетном порядке, чтобы обеспечить их необходимой мощностью в кратчайшие сроки, – сообщил директор Адыгейского филиала компании Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.