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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" оснащают элементами интеллектуальной сети электросетевую инфраструктуру Сысертского городского округа

Энергетики филиала Россети Урал-Свердловэнерго оснащают элементами интеллектуальной сети электросетевую инфраструктуру Сысертского городского округа

26 июня 2020, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики производственного отделения Центральные электрические сети филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго» реализуют проект, который направлен на внедрение элементов цифровой сети в распределительный комплекс региона.  Локация проекта –  участок распределительной сети в селе Кадниково Сысертского городского округа.  Специалисты оснащают линию 10 кВ «Черданцево», которая отходит от подстанции 110/10 кВ «Кадниковская», реклоузерами новой модификации. На опытном участке электросетевой инфраструктуры энергетики установили первое устройство автоматического управления и защиты линии электропередачи, в ближайшей перспективе энергетики планируют установить еще четыре реклоузера. 

Реклоузер – современное оборудование, которое является основным элементом интеллектуальной сети. Компактное оборудование выполняет ряд функций, позволяющих значительно расширить возможности оперативного управления. Реклоузеры позволяют автоматически находить и выделять участок, где произошло технологическое нарушение, сохраняя при этом электроснабжение основной части потребителей.  Кроме того, реклоузеры также анализируют параметры работы сети: напряжение, мощность, номинальную частоту тока. Время локализации повреждения в электрической сети при помощи реклоузеров происходит в автоматическом режиме и составляет доли секунды.

Стоит отметить, что установка оборудования нового поколения повысит надежность электроснабжения населенных пунктов Сысертского городского округа – деревни Токарево, сел Кадниково и Черданцево.  Общая численность населения этих территорий составляет более 1,5 тысяч жителей.  Сейчас в этой части Сысертского района активно развивается жилищная застройка, девелоперы ведут на данной территории строительство коттеджных поселков с необходимой социально-бытовой инфраструктурой.

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