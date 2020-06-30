Ровно год исполнился со дня образования Министерства торговли и интеграции РК, и по истечении этого времени мы вправе задаться вопросом: «Что сделано? И куда двигаемся дальше?». В Министерстве очень много направлений деятельности, но вопросы технического регулирования затрагивают практически все отрасли экономики республики и заслуживают особого внимания.

Поэтому важно рассказать о новшествах в сфере. Так как основным проектом 2020 года в целом в торговой отрасли является Закон «О техническом регулировании» и сопутствующий к нему законопроект. Закон, принятый более 10 лет назад, конечно же, уже устарел. В системе технического регулирования время сегодня диктует новые правила. Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе, вступление во Всемирную торговую организацию, амбиции нарастить объемы торговли с центральноазиатскими странами, Китаем и на Востоке, безусловно, требуют актуальных корректив не только для того, чтобы защитить свой рынок от недоброкачественной продукции, но и нацелить отечественный бизнес торговать по новым правилам. Потому что это поможет «запустить» новый виток в развитии возможностей, которые должны использовать казахстанские экспортеры. Они могут выйти на новый уровень объемов, прибыли и авторитета на рынках в мире. Разумеется, при условии, если соблюдаются требования тех стран, куда мы хотим «зайти». Так открываются рынки.

На появление или непоявление в нашей стране качественных брендов и услуг влияет состояние и уровень отрасли техрегулирования. Впервые о необходимости преобразований сферы сказал Глава государства – Елбасы в своем Послании в 2018 году. Он выступил с тезисом о том, что в Казахстане «отсутствует целостная политика по защите населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг».

Объективно подходя, все задействованные в сфере понимают, что законодательство о техническом регулировании уже не соответствует реалиям сегодняшнего времени и это чревато потерей качества продукции, авторитета к нацстандартам и упадка национальной системы сертификации.

Область технического регулирования - очень важное и очень сложное "поле". Без наведения порядка здесь мы не сможем обеспечить безопасность покупателей товаров на внутреннем рынке нашей страны.

В связи с чем, в начале этого года на расширенном заседании Президент поручил Правительству подготовить закон о техническом регулировании в новой редакции и обеспечить его принятие до конца текущего года.

Глобальной проблемой отрасли являются «серые» сертификаты соответствия. Только с начала 2020 года выявлено и прекращено действие на территории Казахстана 21-го российского сертификата. У нас пресекается появление с "поддельными" документами соответствия. Помимо этого, обнаружено и отозвано 6428 "серых" своих казахстанских сертификатов. В итоге было выписано штрафов на сумму более 10 млн тенге. Нарушения коснулись при выдаче сертификатов для строительных материалов (цемент, кабель, сухие строительные смеси), в пищевой промышленности (пищевые продукты в готовом виде и в виде полуфабрикатов), химической промышленности (мыло и моющие средства), для мебели и игрушек.

В результате приостановлено 7 аттестатов аккредитации, отозван 21 аттестат аккредитации экспертов-аудиторов. И это только поверхность "серого" айсберга.

Отмечая, что безопасность и качество товаров и услуг - один из важнейших аспектов конкурентоспособности экономики страны и качества жизни казахстанцев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил:

- Именно поэтому Минторговли, как ведомство, в состав которого входит Комитет по техническому регулированию и метрологии, одним из индикаторов роста качественной торговли выбрал работу над обеспечением высокого качества продаваемой продукции.

К сожалению, сейчас на нашем рынке можно встретить товар, который даже на вид может вызывать опасения в использовании. А все потому, что несовершенство законодательства привело к отсутствию достоверности и прозрачности всего процесса сертификации и, как следствие, открыло дорогу появлению на рынке неподтвержденных испытаниями сертификатов.

Мы объявили "войну" подобным серым схемам.

Поэтому систему ждут кардинальные изменения. К настоящему моменту уже проведена вся необходимая нормотворческая работа. Новые законопроекты не только формулируют новую, более жесткую политику в отношении продукции, процессов и услуг, но устанавливают правила игры для предпринимателей в добровольной сфере.

Для тех, кто считает, что "добровольность" означает безнаказанность, поясняем.

Вся обращаемая продукция на рынке Казахстана подпадает под обязательные требования. 55 % из нее - под требования ЕАЭС, 15% - под требования национального законодательства и около 30% - без требований по безопасности. Но принятое Соглашение по общей безопасности ЕАЭС предусматривает установление правил обращения такой продукции на территориях стран-участниц ЕАЭС. В проекте закона это предусмотрено через декларирование. То есть, производитель (импортер, уполномоченное изготовителем лицо, продавец) добровольно подтверждает ее безопасность выпуском декларации об общей безопасности. А значит, берет на себя риск: если продукция принесет вред, то декларация - залог автоматической ответственности производителя/импортера/продавца.

Вопросы оценки соответствия (особенно в части борьбы с "серыми" сертификатами) вызвали самый большой интерес у бизнеса.

Чтобы исключить в будущем появление "подделок", в закон введено требование к органам по сертификации и испытательным лабораториям: иметь на праве собственности (или ином законном основании) испытательную базу и лабораторное оборудование. Этим исключается появление сертификатов "нарисованных" - без исследований и проб. Ну и заодно повышается ответственность лабораторий и органов сертификации.

И самое важное - произойдет переход от контроля субъектов к контролю объектов, то есть начинается контроль качества самой продукции. Вводится процедура отбора образцов продукции, ее оперативного изъятия (если, например, выяснится, что это контрафактная продукция или она небезопасна) и уничтожения. Именно поэтому в новом законопроекте прописана эта норма по примеру опыта Евросоюза. И если в старом законе это положение было несколько размыто, то в данном случае имеет место ужесточение мер по заслону отечественного рынка от некачественной и контрафактной продукции.

В настоящее время проект Закона РК «О техническом регулировании» находится на рассмотрении в Канцелярии Премьер-Министра РК, и планируется, что уже в конце июня он будет передан в Мажилис Парламента. Есть все основания, что до конца 2020 года законопроект будет принят и вступит в силу.