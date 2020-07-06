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Около 400 рабочих мест появится благодаря строительству нового предприятия в Челябинской области

АО «Южуралзолото Группа Компаний» построит новый горно-обогатительный комбинат на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Реализацию проекта одобрили в региональном минэкономразвития. Объем инвестиций в создание нового производства составит 16 миллиардов рублей. 

В строительстве нового ГОКа заинтересовано как население, так и власти муниципалитета. Как сообщает пресс-служба правительства региона, перед запуском проект пройдет соответствующую экологическую экспертизу.

— Благодаря включению этого проекта в реестр РИП предприятие получит налоговые льготы в виде нулевой ставки по налогу на имущество и 10 процентов — по налогу на прибыль в течение пяти налоговых периодов, — комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. — В итоге регион окажет инвестору поддержку на старте, а взамен получит рабочие места и общий объем налоговых отчислений за весь срок реализации проекта порядка 21 миллиарда рублей. 

Отметим, что благодаря строительству нового предприятия в Верхнеуральском районе 400 новых рабочих мест. При наборе персонала предприятие будет делать ставку на местное население.

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