Четыре немецких системных оператора 50Hertz, Amprion, TenneT и TransnetBW успешно ввели в эксплуатацию первую очередь совместной ИТ-платформы по оперативному управлению перегрузками электрической сети, так называемый сервер перерасчета потокораспределения мощности (redispatch settlement server, RAS). До настоящего времени оперативная ликвидация перегрузок осуществлялись системными операторами (TSOs), операторами электростанций и накопителей энергии мощностью свыше 10 МВт с использованием ИТ-инструментов, разработанных отдельно для каждой зоны регулирования. С введением в эксплуатацию RAS форматы, используемые для расчетов данных, и технологические процессы скоординированы для национальной энергосистемы системы в целом.

На рынке электроэнергии, где постоянно увеличивается объем нестабильной ВИЭ-генерации, RAS является инструментом, который позволит более быстро и гибко инициировать меры по оперативной ликвидации перегрузкок (redispatch measures). Совместная ИТ-платформа с едиными форматами данных и технологическими процессами позволяет успешно интегрировать генерирующие объекты на базе ВИЭ в существующий процесс оперативной ликвидации перегрузок и создает в будущем условия для использования в данных целях в основном ВИЭ-генерацию. В частности, диспетчерские центры системных операторов могут использовать RAS для привлечения к участию в оперативной ликвидации перегрузок наиболее эффективных немецких электростанций. Использование RAS позволяет более эффективно и оперативно принимать решения и реализовывать меры по ликвидации перегрузок (redispatch measures).

Вторая очередь ИТ-платформы по оперативному управлению перегрузками электрической сети, так называемый сервер планирования перегрузок (redispatch determination server, RES), дополнит и частично заменит существующие инструменты, используемые для прогнозирования ситуации в энергосистеме для определенных периодов планирования и выявления мест возможных перегрузок, т.н. узких мест. Исходя из расположения узких мест, RES определяет те доступные меры, которые являются наиболее экономически эффективными при соблюдении установленных законом правил приоритета использования объектов ВИЭ-генерации. На основе проведенных RES расчетов системные операторы могут более эффективно, чем раньше, разрешать ситуации с прогнозируемыми, а также текущими узкими местами в энергосистеме. RES планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

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