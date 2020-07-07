Жатайская судоверфь: новое дыхание Ленского флота

Петр Накул

Можно без преувеличения сказать, что внутренний водный транспорт является системообразующей отраслью и важнейшей составной частью инфраструктуры Якутии. Именно речные суда выполняют снабжение отдалённых районов, где нет круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землёй».

В данной ситуации, техническое состояние флота становится жизненно важным фактором для обеспечения жизнедеятельности большого числа населённых пунктов – особенно тех, что находятся в Заполярье. При этом, по словам специалистов, процент износа речных судов в Якутии уже достигает отметки в 75%.

Для решения проблемы устаревшего флота в 2019 году в пригороде Якутска началась реализация масштабного проекта Жатайской судоверфи, с объемом инвестиций в размере 5,7 млрд рублей на первом этапе.

Речфлот Якутии: с советских времён и до наших дней

В советское время суда для Ленского флота строились в Иркутской области на Качугской, Осетровской верфях, а также в Жигалово, Алексеевске и Киренске. Ещё одна судоверфь была в Пеледуе, которая располагалась в Ленском районе Якутии. Пополнение флота также шло иностранными судами, построенными в ГДР, Чехословакии, Болгарии и Финляндии.

Переход на рыночную экономику в 1990-х годах, внес суровые коррективы в устоявшуюся систему обновления парка судов. Судоверфи на Лене прекратили свою работу, а импорт стал чрезвычайно дорогим. Это привело к тому, что флот, имеющийся в наличии у предприятий водного транспорта республики и Ленского бассейна, в наши дни физически и морально устарел.

Кроме острой необходимости в обновлении флота, потребность в услугах судостроения в Якутии также увеличивается на фоне роста объема речных грузоперевозок, связанных работой новых проектов по развитию региона.

Действующие судостроительные мощности региона не отвечают требованиям времени, поэтому они не могут обеспечить потребность в строительстве современного флота. Стоит отметить, что если строительство судов класса «река-море» возможно на судоверфях России или за рубежом, то строительство речных судов целесообразно только в пределах региона в связи с невозможностью транспортировки судов к месту приписки по морскому пути.

Новая судоверфь

Как рассказал исполняющий обязанности директора АО «Жатайская судоверфь» Петр Накул, предприятие планирует наладить полный цикл сборки речных судов «под ключ» – от закладки киля до оснащения агрегатами и механизмами. Проектом также предусмотрена организация системы по утилизации списанных судов, с последующей продажей металлолома специализированным организациям. Производство будет обеспечено всеми необходимыми коммуникациями и объектами транспортной инфраструктуры.

«В настоящее время здесь идёт возведение блока корпусных производств – самого главного производственного здания. Ведется реконструкция слипа – стапеля для спуска судов на воду. Строительные работы, согласно плану реализации первого этапа проекта, должны быть завершены к концу следующего года. Далее предстоит работа над вторым этапом проекта, в рамках которой планируется строительство укрепленной набережной, достроечного цеха, а также линии для очистки и окраски», – сообщил Петр Накул.

Закладка первого судна назначена на 2021 год. Выход на полную мощность в 2025 году, позволит выпускать до 10 судов ежегодно. В частности, среди судоходных компаний региона имеется повышенный спрос на: сухогрузы, нефтеналивные суда, буксиры, а также комбинированные самоходные суда и несамоходные баржи.

Эффект в плюс

В начале 2020 года земельные участки АО «Жатайская судоверфь» вошли в состав территории опережающего развития «Якутия». Это дало предприятию возможность работать в особом правовом режиме осуществления предпринимательской деятельности, который даёт ряд преимуществ. Это сниженные ставки по страховым взносам, в течение пяти лет обнуление налогов на землю, имущество и прибыль. Режим также включает в сокращенное время проведения контрольных проверок и другие преференции.

Льготы и преференции ТОР дадут возможность судоверфи получить финансирование при создании объектов инженерной инфраструктуры. В частности – техническое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Также они позволят привлечь к работе высококвалифицированный персонал, что актуально на фоне острой конкуренции на рынке труда по узким специальностям судостроительной отрасли.

К слову, потребность предприятия в рабочей силе, после выхода производства на полную мощность, составит 664 человека. Для привлечения кадров, предприятие уже заключила соглашения о целевой подготовке специалистов на базе центровузов и Жатайского техникума. В этом направлении также будет вестись совместная работа с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке России.

Ожидается, что кроме своей основной задачи, реализация проекта Жатайской судоверфи окажет положительное влияние на валовый региональный продукт. Работа предприятия также повлияет на поселок Жатай, на территории которого в настоящее время идёт строительство. Импульс к развитию получат местные предприятия, работающие в смежных отраслях, население – новые рабочих места.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока