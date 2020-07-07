 
Модернизация

Энергетики подключили к электрическим сетям новый водовод в Советском районе

Энергетики подключили к электрическим сетям новый водовод в Советском районе

7 июля 2020, 10:59
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Вопрос обеспечения пресной водой является одним из самых актуальных для Крыма. Один из способов его решения – строительство новых гидротехнических сооружений.  Понимая важность водоводов для комфорта жителей и нормальной жизнедеятельности региона, энергетики ГУП РК «Крымэнерго» максимально оперативно подключают водопроводящие сооружения к электроснабжению.

Так, в Советском районе построены новые электрические сети для подключения электроустановок водовода (задвижка №26), расположенных близ реки Суржилка.

Силами бригад Советского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» построен 40-метровый участок воздушной линии 10 кВ, установлена мачтовая трансформаторная подстанция 0,4-10 кВ мощностью 63 кВА для подключения к электроснабжению установок системы водоподачи, а также смонтирована электрощитовая для камеры переключения водоводов.

Работы выполнены точно в срок, строительство заняло около трех недель. Подключенный водовод повысит уровень обеспечения пресной водой жителей и сельскохозяйственных предприятий Советского района.

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