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Американская Vectren планирует вывести из эксплуатации угольные ТЭС в штате Индиана

Американская Vectren планирует вывести из эксплуатации угольные ТЭС в штате Индиана

9 июля 2020, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Utility Dive, США, ТЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Американская компания Vectren – дочерняя компания CenterPoint Energy – объявила о решении вывести из эксплуатации угольные ТЭС суммарной мощностью 730 МВт в штате Индиана к 2023 г. В соответствии со своим планом развития Vectren к 2025 г. рассчитывает сократить долю угольной генерации текущих 78% до 12%.

Для замещения мощности выводимых из эксплуатации угольных станций компания готовит запросы предложений по проектам строительства объектов генерации на базе ВИЭ и использования потребителей с управляемой нагрузкой (Demand Response). Так, от 700 до 1 000 МВт должны обеспечить СЭС, совмещенные с накопителями энергии (solar-plus-storage), 300 МВт – ветропарки, 30 МВт – ресурсы Demand Response. В случае успешной реализации этих проектов в структуре активов Vectren доля ВИЭ-генерации и Demand Response к 2025 г. составит суммарно 64%. Кроме того, 460 МВт может быть добавлено за счет газовых ТЭС. По расчетам Vectren, такие изменения позволят сократить уровень вредных выбросов к 2035 г. на 75% по сравнению с 2005 г., а для потребителей – сэкономить до $ 320 млн на оплате электроэнергии в течение следующих двадцати лет. В последние несколько лет Vectren и власти штата неоднократно обсуждали вопрос о сохранении угольной генерации в общем энергобалансе Индианы, но итоговое решение было принято компанией под влиянием экономических, а не политических факторов.

Официальный сайт Utility Dive

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