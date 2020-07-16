Напомним, 14 июля на ряд регионов Центрального и Приволжского федеральных округов обрушился мощный циклон: дожди, грозы и град. Сильный ветер с порывами до 20 м/с повалил деревья, снес крыши домов. Непогода стала причиной отключения электроэнергии. Основной удар стихии пришёлся на Рязанскую и Владимирскую области, нарушения электроснабжения были зафиксированы в Калужской, Нижегородской и Тульской областях.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» были заранее переведены на режим повышенной готовности и сразу приступили к ликвидации последствий стихии. По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского был создан оперативный штаб по проведению аварийно-восстановительных работ. Восстановительные работы продолжались всю ночь и в течение следующего дня.

Большинство технологических нарушений ликвидировалось в оперативном режиме: работала автоматика и защиты, потребители переводились на резервные схемы. Социально значимые объекты запитывались с помощью мобильных источников питания. Энергетики находились в постоянном взаимодействии с органами местной власти, МЧС, коммунальными службами.

Для оперативного восстановления электроснабжения во Владимирской области в восстановительных работах были задействованы 71 бригада в составе 240 человек и 87 единиц техники, в Рязанской - 110 бригад энергетиков в составе 460 человек и 130 единиц техники. Для повышения оперативности аварийно-восстановительных работ на помощь энергетикам этих филиалов, территории которых больше всего пострадали от стихии, направлялись бригады из других регионов компании.

В настоящее время массовые нарушения электроснабжения ликвидированы. Ведутся работы по отдельным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.