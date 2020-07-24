«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») за 6 месяцев 2020 года исполнили обязательства по 9 280 договорам технологического присоединения, предоставив 329 МВт мощности физическим и юридическим лицам.

Почти 100 новых потребителей – это объекты жилищного строительства, которым компания предоставила 33 МВт мощности. Среди подключенных заявителей также – сотни социальных объектов (детские сады, школы, медицинские центры), крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, логистические центры, объекты культуры и др.

Объем принятых заявок в 1 полугодии 2020 года составил порядка 16 тыс., что на 20% больше аналогичного периода 2019 года. Все полученные заявки обработаны, заявителям направлены договоры оферты. Количество заключенных договоров технологического присоединения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10% и составило более 10 тыс.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, компания демонстрирует стабильный рост востребованности своих услуг, в том числе среди представителей малого и среднего бизнеса. «Россети Ленэнерго» предоставляют компаниям с заявленной мощностью до 150 кВт возможности упрощенной процедуры технологического присоединения. Большую роль играет также развитие дистанционных онлайн-сервисов, через которые сегодня поступает 98% всех заявок на подключение.

Компания «Россети Ленэнерго» в срок и в полном объеме выполняет все обязательства по технологическому присоединению потребителей при строгом соблюдении всех мер безопасности. Под особый контроль взяты медицинские учреждения, объекты социальной инфраструктуры, предприятия жизнеобеспечения, крупные транспортные и логистические центры.