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ЕБРР выделяет Грузии 90 млн евро на обеспечение энергонезависимости Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3023227.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

ЕБРР выделяет Грузии 90 млн евро на обеспечение энергонезависимости Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3023227.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

30 июля 2020, 08:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРУЗИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Европейский банк реконструкции и развития выделяет Грузии финансовые ресурсы в размере 90 млн евро на обеспечение энергонезависимости и упрочение энергобезопасности страны.

По информации пресс-службы министерства финансов Грузии, соответствующее соглашение подписали министр финансов Иванэ Мачавариани и региональный директор ЕБРР на Кавказе Катарина Бьорлин Хансен.

В рамках проекта планируется строительство 49-километровой 500 киловаттной линии электропередач Ладжанури-Цхалтубо, 58-километровой 220 киловаттной ЛЭП Намахвани-Цхалтубо и Намахвани-Твиши-Ладжанури, новой 5-километровой 220-киловаттной ЛЭП от новой Ладжанурской ГЭС, 57-километровой 110 киловаттной ЛЭП Ненскра-Местия, а также строительство подстанции в Ненскра и расширение подстанции в Цхалтубо и строительство ЛЭП, которая свяжет подстанцию Ненскра с НенскраГЭС.

Осуществлением проекта займется АО «Государственная электросистема Грузии», а его завершение планируется летом 2026 года.

 

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