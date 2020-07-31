Из "цифры" в реальность
31 июля 2020, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») отремонтировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ фидер 3 от подстанции 35/10 кВ «Вяжля», обеспечивающую электроснабжение сел Кочетовка, Белгаза, Вольновка и Лопуховка с населением более 1,2 тыс. человек.
От ВЛ запитаны две школы, два фельдшерско-акушерских пункта, Дома культуры, почтовое отделение, администрация Кочетовского муниципального образования. Воздушная линия также питает газораспределительную станцию, станцию катодной защиты газопровода, грибной цех.
В ходе работ специалисты заменили опоры, подвесили 5,2 км нового провода большего сечения АС-50. Он заменил провод марки АС-35. На участках общей протяженностью 4,2 км осуществлена ревизия и перетяжка уже имеющегося провода. Стоимость ремонта превысила 853 тыс. рублей.
Энергетики «Россети Волга» ведут ремонт объектов электросетевого комплекса с соблюдением всех правил электробезопасности и профилактики коронавирусной инфекции. Персонал оснащен необходимыми средствами защиты и гигиены, постоянно ведется контроль состояния здоровья.
Ремонт линии электропередачи 10 кВ фидер 3 от подстанции 35/10 «Вяжля» выполнен в рамках реализации ремонтной программы «Россети Волга» 2020 года, направленной на подготовку электросетевой инфраструктуры к работе в предстоящий осенне-зимний период.
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