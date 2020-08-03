Управляющая компания АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк" в 2020-2022 годах вложит 985 млн рублей в увеличение мощности электрических сетей Елецкого участка, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Липецк".

На сегодняшний день на площадке - семь действующих резидентов, они обеспечены электрической мощностью 10,4 МВт по III категории надежности. Развитие инфраструктуры позволит увеличить мощность до 40 МВт по II категории надежности, отмечается в сообщении.

Необходимость подключения дополнительных сетей обусловлена большим интересом к Елецкому участку особой экономической зоны потенциальными резидентами. Именно поэтому управляющая компания развивает инженерную инфраструктуру на опережение, говорится в пресс-релизе.

ОЭЗ "Липецк" создана в соответствие с постановлением правительства РФ от 21 декабря 2005 года на территории Грязинского района Липецкой области. Общая площадь территории - почти 2,3 тыс. га, специализация ОЭЗ - производство энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин, оборудования и автокомпонентов, бытовой техники, био- и наноматериалов, медицинского оборудования, строительных материалов.

На данный момент в ОЭЗ "Липецк" зарегистрировано 65 компаний резидентов с общим объемом инвестиций 200 млрд рублей, введены в эксплуатацию 27 предприятий, создано 4,6 тыс. рабочих мест.