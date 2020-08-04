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Крышки для металлических лотков IEK® – новый конструктив для непрерывного контура заземления и удобства монтажа

Крышки для металлических лотков IEK® – новый конструктив для непрерывного контура заземления и удобства монтажа

4 августа 2020, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Крышки для металлических лотков IEK® применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Надежность установки крышки на лотке обеспечивается специальным замковым профилем, соединением внахлест и фиксацией винтом М5×8.

Выпускаются на высокотехнологичных линиях на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область).

Преимущества крышек металлических лотков IEK®

  • Быстрый и удобный монтаж.
  • Надежная фиксация крышки на лотке.
  • Непрерывный контур заземления.
  • Совместимость со всеми типами металлических лотков IEK®.
  • Широкий ассортимент.
  • Срок службы — 20 лет, гарантия — 3 года.

Технические характеристики крышек металлических лотков IEK®

  • Толщина металла: от 0,55 до 1,2 мм.
  • Длина: 2000 мм, 3000 мм.
  • Диаметр отверстия: под винт М5.
  • Ширина: до 600 мм.
  • Температура эксплуатации: от −60 до +60 °С.

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