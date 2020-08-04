Крышки для металлических лотков IEK® применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Надежность установки крышки на лотке обеспечивается специальным замковым профилем, соединением внахлест и фиксацией винтом М5×8.

Выпускаются на высокотехнологичных линиях на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область).

Преимущества крышек металлических лотков IEK®

Быстрый и удобный монтаж.

Надежная фиксация крышки на лотке.

Непрерывный контур заземления.

Совместимость со всеми типами металлических лотков IEK ® .

. Широкий ассортимент.

Срок службы — 20 лет, гарантия — 3 года.

Технические характеристики крышек металлических лотков IEK®