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4 августа 2020, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Крышки для металлических лотков IEK® применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Надежность установки крышки на лотке обеспечивается специальным замковым профилем, соединением внахлест и фиксацией винтом М5×8.
Выпускаются на высокотехнологичных линиях на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область).
Преимущества крышек металлических лотков IEK®
Технические характеристики крышек металлических лотков IEK®
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