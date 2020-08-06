35 поликлиник Москвы получат дополнительные мощности

Только до конца месяца 3,8 мегаватта мощности будет выделено 11 медучреждениям.

35 столичных поликлиник получат дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«После завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность. До конца августа 3,8 мегаватта мощности будет выделено 11 поликлиникам, а всего в этом году 14,4 мегаватта дополнительной мощности получат 35 медучреждений», — рассказал он.

По его словам, электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности.

«Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения», — добавил он.

Петр Бирюков также отметил, что в некоторых поликлиниках нужно провести капитальную реконструкцию сетей, построить новые трансформаторные подстанции, проложить кабельные линии высокого и низкого напряжения. Так, для филиала № 2 детской городской поликлиники № 98 уже сделали восемь кабельных линий и установили новую подстанцию с двумя трансформаторами по 400 киловольт-амперов. Эти же работы выполнили в июле еще в четырех поликлиниках.

Капительный ремонт проводится в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входят 135 зданий. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Сейчас работы идут уже в четверти поликлиник.

Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы