Специалисты филиала «Россети Волга» - «Мордовэнерго» активно работают над выполнением программы технического обслуживания и ремонта.

По плану в августе текущего года будет выполнен ремонт 10 подстанций: ПС 110 кВ Барашево, ПС 110 кВ Медаево, ПС 110 кВ Тепловка, ПС 110/35/10 кВ «Инсар», ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево», ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши», ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кочкурово, ПС 35 кВ Красино, ПС 35 кВ Спасское.

Ремонтные работы – важнейшая часть комплекса мер по подготовке электросетевого хозяйства филиала к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов. Они проводятся для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

В перечень электрооборудования, которое предстоит отремонтировать в августе, входит 79 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Кроме этого, в текущем месяце в населенных пунктах республики персонал «Мордовэнерго» заменит 3,77 км неизолированного провода воздушных линий 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод, существенно снижающий возможность аварийных отключений.

Интенсивно проводятся работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Работы запланированы на площади почти 40,5 га. Специалисты используют механизированный и ручной способ удаления древесно-кустарниковой растительности.