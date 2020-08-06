В России применят дроны для инспекции солнечных электростанций

Группа компаний «Хевел» впервые задействовала дроны для инспекции многочисленных рядов солнечных модулей на Майминской солнечной электростанции, расположенной в нескольких километрах от Горно-Алтайска.

С их помощью рабочие выявляют тепловые аномалии на поверхности модулей, указывающие на возможные неисправности или повреждения оборудования. После получения соответствующих сигналов персонал электростанции выезжает к участку для устранения проблемы: это либо удаление мешающей травы, продуктов жизнедеятельности птиц, замена модулей с механическими повреждениями, инструментальная диагностика оборудования. Тепловизионная аэрофотосъёмка с дрона также помогает обнаружить очаги повреждений, вызванных ударом молнии, и сократить время на визуальный осмотр поврежденных зон. Ранее диагностику проводили работники электростанции, сейчас же персонал привлекается только в случае выявления проблем. Использование дронов, таким образом, позволяет в 15 раз сократить время на проверку оборудования.

Также с помощью дрона можно обследовать оборудование подстанционных узлов 110 кВ (открытые распределительные устройства), силовые трансформаторы, молниеотводы, вышки освещения, участки ВЛ в зоне эксплуатационной ответственности.

«Хевел» планирует расширить практику применения дронов в России на другие объекты солнечной энергетики, а для автоматизированной обработки результатов использовать технологии искусственного интеллекта и машинного зрения.