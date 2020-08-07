Компания «Россети Кубань» строит в Краснодаре первую цифровую подстанцию. Питающий центр классом напряжения 110 кВ «Ангарская» будет готов к концу 2020 г. Новый энергообъект общей мощностью 50 МВА позволит обеспечить электроэнергией строящиеся жилые микрорайоны, объекты деловой и социальной сферы в северо-восточной части Краснодара.

— Этот долгожданный для всего Краснодара объект введут в строй уже к концу этого года. Вся северо-восточная часть города, которая сильно страдала от недостатка электромощностей, теперь будет перезапитана. Также значительно разгрузится и центр Краснодара. Здесь речь не только о подключении новых абонентов – прежде всего, о надёжности электроснабжения и повышении его качества, –рассказал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Как рассказал Сергей Сергеев, строительство первой цифровой подстанции в краевом центре началось в мае 2020 г. На территории площадью более четырех тысяч квадратных метров на данный момент возведены фундаменты и установлены два силовых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. Сейчас ведется монтаж блочно-модульного здания оперативного пункта управления.

– Основную часть строительно-монтажных работпланируем завершить к началу осенне-зимнего периода. После этого будет производиться наладка оборудования, в том числе цифровых элементов подстанции, отвечающих за оперативное управление объектом. Инвестиции компании в проект строительства «Ангарской» составляют более 720 миллионов рублей, – сказал генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Подстанция «Ангарская» возводится в соответствии с концепцией группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». С помощью инновационных технологий работа объекта будет практически полностью автоматизирована, а контролировать оборудование специалисты смогут в режиме онлайн.

Ввод подстанции в эксплуатацию позволит присоединить к сетям жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 20 МВт, в том числе строящиеся в этой части города школы и детские сады, а также обеспечит дополнительной энергомощностьюКраевую клиническую больницу №1.

По словам директора Краснодарского филиала «Россети Кубань» Андрея Герасько, в 2019 г. в Краснодаререконструировано восемь питающих центров – подстанции «Северная», «ОБД», «Лорис», «Северо-Восточная», «Военгородок», «Восточная», «Почтовая», «Западная-2». Это повысило надежность электроснабжения свыше 500 социальнозначимых объектов и 460 тысяч жителей Краснодара.

До конца 2020 г. в Краснодаре компания «Россети Кубань» планирует завершить технические мероприятия на подстанциях «Восточная», «РИП», «Парфюмерная», «Кислородный завод» и «Термнефть», что позволит существенно повысить надёжность энергоснабжения потребителей краевой столицы.