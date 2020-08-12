Новый корпус онкоцентра в Песочном обойдется в 1,3 млрд рублей

Новый документальный фильм "Juice" бросает вызов элитарности
12 августа 2020, 17:59
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, объявлено начало конкурса на строительство нового амбулаторно-поликлинического корпуса онкоцентра в Песочном.
Максимальная цена контракта, установленная заказчиком, составляет 1,34 миллиарда рублей. Подрядчик обязуется исполнить все необходимые работы в срок до конца следующего года. Подать заявку на участие в тендере можно до 19 августа, определят подрядчика на следующий день.
Проект нового корпуса разработала компания «Гранд инжиринг», которая представила пятиэтажное здание и подвальный этаж, также оборудованный под нужды онкоцентра.
Фото: пресс-служба ГБУЗ «СПбКНПЦ специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
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