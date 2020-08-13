Печь непрерывного отжига от компании OFENBAU FRITZ

В большинстве линий электролитического покрытия для проволоки из низкоуглеродистой стали имеется печь непрерывного отжига. Кроме функции отжига проволоки до обеспечения предела прочности на растяжение (обычно) от 40 кг/мм² до 45 кг/мм², печь также имеет задачу ликвидации остатков смазки после волочения проволоки, так как они могут оказать влияние на качество гальванизации (остатки смазки не ликвидируются путём травления).

По сравнению с другими типами печей отжига (свинцовая электрованна, печь для обработки в кипящем слое, муфельная печь или печь с открытым огнём), печь непрерывного отжига немецкой компании OFENBAU FRITZ намного экономичнее и отличается низким энергопотреблением. Печи с высокой производительностью рассчитаны на потребление энергии около 750МДж – 800 МДж на каждую тонну отожжённой проволоки.

Представленная компанией печь состоит из трёх зон, длина которых зависит от скорости прохождения проволоки. Верх последней зоны (в направлении движения проволоки), камеры горения, закрыт лёгким кожухом, футерованным керамическим волокном. Даже на больших печах установлено не более трёх (полностью автоматических) горелок на кожухе. Благодаря малой массе нагревательный кожух можно легко снять, а в двух других зонах печи имеется кирпичная облицовка над каналами для проволоки (это удобно, когда необходимо получить к ним доступ).

Отработанные газы из камеры горения направляются с помощью специальных теплостойких вентиляторов к входу печи. Проволока проходит через печь в направлении, противоположном тепловому потоку, при этом высокие скорости отработанных газов обеспечивают отличный конвективный теплообмен. Эффективность теплооборота печи, созданной компанией OFENBAU FRITZ, становится очевидной, когда выясняется, что отработанные газы поступают в вытяжную трубу при температуре только около 300°C.

Кроме того, при таких низких температурах на входе печи остатки смазки на проволоке могут скорее испаряться, чем сжигаться (обгоревшая смазка на поверхности проволоки может снизить качество гальванизации).

В печи проволока движется в специальных кирпичных канавках во избежание перепутывания проволок. Печь оснащена каналом очистки. На входе печи установлено устройство для выпрямления проволоки с регулируемыми желобчатыми роликами для направления проволоки, поступающей с отдающего устройства.

Стандартная конструкция печи рассчитана на 8, 10 или 12 проволок на канал, от 1 до 6 каналов на печь. Печь может быть предназначена для производства мягкой или твёрдой проволоки (с более высокой прочностью на растяжение), одновременно, например, 20 проволок при высокой температуре и 10 проволок при низкой температуре или наоборот.

Отжиг очень тонкой проволоки (диаметром менее 1,2 мм) обычно производится в колокольной печи отжига, поскольку в печи непрерывного отжига может произойти обрыв тонкой проволоки. Однако отжиг проволоки диаметром до 0,6 мм производится в печи непрерывного отжига.

На сегодняшний день компания OFENBAU FRITZ поставила 37 печей непрерывного отжига проволоки этого типа, для отжига до 60 проволок, производительностью более 6000 кг/час, длиной от 10 м до 28 м.

Компания OFENBAU FRITZ была основана в 1946 году инженером Карлом Фритцем (Karl Fritz) и с тех пор поставляет промышленные печи в 60 стран на все пять континентов. В конце 70-х и 80-х годов компания разработала и поставила комплексные линии гальванизации. Сегодня уже третье поколение владельцев компании специализируется на разработке и производстве печей (термообработка) и, в частности, на продаже ноу-хау и местном производстве.