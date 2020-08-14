Компания "Ратимир" откроет овощеводческое хозяйство в Приморье

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) сопровождает проект компании «Ратимир» по созданию овощеводческого хозяйства со складом долгосрочного хранения овощей.

«В Приморье в последние годы непростая история с овощами. Все производится либо китайским фермерами в самом крае, либо завозится из Китая, Сибири или Центральной части РФ. Наше Агентство развивает направление по поддержке проектов по выращиванию, производству и хранению овощей. Мы планируем поддерживать проекты по всей цепочке – от выращивания до реализации. Так как компания имеет большой опыт продажи своей продукции в Приморском крае, владеет своей торговой сетью, мы понимаем, что этот проект позволит обеспечить регион овощной продукцией по доступным ценам», – пояснил представитель Агентства Владимир Шестак.