Компания "Ратимир" откроет овощеводческое хозяйство в Приморье

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14 августа 2020, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, АНО АПИ
Отрасль: Строительство
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) сопровождает проект компании «Ратимир» по созданию овощеводческого хозяйства со складом долгосрочного хранения овощей.
«В Приморье в последние годы непростая история с овощами. Все производится либо китайским фермерами в самом крае, либо завозится из Китая, Сибири или Центральной части РФ. Наше Агентство развивает направление по поддержке проектов по выращиванию, производству и хранению овощей. Мы планируем поддерживать проекты по всей цепочке – от выращивания до реализации. Так как компания имеет большой опыт продажи своей продукции в Приморском крае, владеет своей торговой сетью, мы понимаем, что этот проект позволит обеспечить регион овощной продукцией по доступным ценам», – пояснил представитель Агентства Владимир Шестак.
АНО АПИ произведен поиск подходящих земельных участков для реализации проекта, разработана концепция единого производственно-логистического комплекса. В планах на текущий год – передача под проект земельных участков, проектирование склада хранения. Инвестор также рассчитывает, что сможет воспользоваться налоговыми льготами либо режима ТОР, либо свободного порта.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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