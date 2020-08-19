В 2020 году Концерн «Росэнергоатом» планирует направить в субъекты Российской Федерации дополнительных налогов на сумму более 26,5 млрд рублей, в том числе 1,97 млрд рублей на реализацию мероприятий в городах присутствия Концерна. Эти средства пойдут на улучшение качества жизни людей, в том числе на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, дорог, путепроводов, благоустройство территорий.

Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и регионами присутствия атомно-энергетических предприятий действуют 8 лет. С 2013 года предприятия Росатома направили в субъекты Федерации дополнительных налогов более 103 млрд рублей. На эти средства реализованы мероприятия социально-экономического характера в муниципальных образованиях на сумму 12,9 млрд рублей, что составляет 12,5 % от дополнительных налогов.

«Уже 8 лет мы помогаем формировать бюджеты развития наших атомных городов – для комфортного проживания и благополучия жителей. На современном этапе развития государства вопросы обеспечения социально-экономического развития территорий и повышения качества жизни населения являются одними из приоритетных», – отметил первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям АО Концерн «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

В рамках соглашений на территориях расположения атомных электростанций появятся новые инфраструктурные объекты. Среди самых значимых и масштабных проектов, по которым начаты работы в 2020 году, можно выделить спортивно-оздоровительный комплекс «АтомАрена» в Нововоронеже Воронежской области, новый детский сад на 240 мест с бассейном в Сосновому Бору Ленинградской области, центр единоборств и общеобразовательную школу на 600 мест в Волгодонске Ростовской области. В городе Курчатов Курской области продолжается строительство путепровода над железной дорогой и благоустройство набережной по проекту «Курчатов-теплый стан».

Также на деньги соглашений в 2020 году будет выполнен большой объем ремонтных работ. В частности, в городе Полярные Зори Мурманской области запланирован капитальный ремонт плавательного бассейна в детско-юношеской спортивной школе и большого зала Дворца культуры. В городском округе Заречный Свердловской области – реконструкция бульвара и капитальный ремонт спортивных площадок в среднеобразовательной школе.

За весь период действия соглашений на территориях расположения АЭС отремонтированы учреждения школьного и дошкольного образования, спортивные объекты, объекты жилищного фонда, а также дороги, дворы, тротуары, детские площадки, обновлены инженерные коммуникации, приобретена необходимая техника.

Справка: Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и регионами присутствия атомно-энергетических предприятий действуют c 2012 года. Эта инициатива стала возможной после принятия Федерального Закона №321, позволяющего объединять обособленные подразделения из разных субъектов страны в консолидированную группу налогоплательщиков.