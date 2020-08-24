Трансляция электронной Сессии СИГРЭ 2020 на заводе "Изолятор"

24 августа 2020 года в конференц-зале завода «Изолятор» состоялась трансляция торжественного открытия 48-й Сессии СИГРЭ. Это центральное событие в деятельности крупнейшей международной организации научно-технического обмена в электроэнергетике.

Представители компании «Изолятор» и НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» заслушали приветствия руководства СИГРЭ и познакомились с техническим содержанием электронной сессии – тематиками вебинаров 16 Исследовательских комитетов, обучающих семинаров и воркшопов, которые состоятся в ближайшие две недели.

Из-за Covid-19 очная Сессия СИГРЭ, запланированная на 2020 год перенесена на 2021 год. Между тем в 2020 году проводится уникальная цифровая электронная сессия.

Электронная сессия СИГРЭ проходит в течение девяти дней с понедельника 24 августа по четверг 3 сентября 2020 года и объединяет более двух тысяч делегатов из 65 стран. Это беспрецедентное событие предоставит обширный опыт в энергосистеме, предоставленный в цифровом формате для всего мирового сообщества СИГРЭ.

Основной задачей Сессии СИГРЭ является обмен техническими знаниями и информацией между инженерным персоналом, учеными и техническими специалистами всех стран в области генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Открыл Сессию СИГРЭ президент Роб Стивен с докладом об удивительном прогрессе, достигнутом СИГРЭ в глобальной энергетической системе. Затем последовал программный доклад госпожи Анны Олхофф, руководителя отдела стратегии, климатического планирования и политики Датского технического университета - партнера программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Анна Олхофф представила доклад ЮНЕП о разрыве в уровнях выбросов 2019 года. Церемония открытия завершилась вручением наград СИГРЭ за 2020 год.

В последующие дни работы Сессии последуют десятиминутные авторские презентации по более чем 800 углубленным техническим докладам, обучающие программы и семинары для делегатов на выбор. Они будут доступны по четырем параллельным каналам вебинара.

Доклады охватывают основные проблемы и вопросы СИГРЭ по приоритетным темам на 2020 год. Каждый доклад был отобран в рамках строгого процесса СИГРЭ после итогам двухлетней работы.

Для профессионалов, которые заинтересованы новейшими отраслевые знания, это уникальная возможность выбрать наиболее актуальные статьи и присоединиться к этим презентациям.