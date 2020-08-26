Компания «СтандартСтрой» (г. Заречный, Пензенская обл.) приступила к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории будущего производства строительных материалов в ТОСЭР «Заречный», сообщили в управляющей организации «Атом-ТОР».

Компания планирует выпускать широкую линейку изделий из пенополистирола, фасадные системы и сухие строительные смеси. Согласно бизнес-плану, общий размер инвестиций в проект составит 1 млрд руб. и будет создано 100 новых рабочих мест.

В соответствии с решением собрания представителей города Заречного, разработанный проект в дальнейшем будет представлен на утверждение в городскую администрацию. В рамках подготовки проекта компании также предстоит утвердить задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание в качестве третьего резидента ТОСЭР.

Предполагается, что продукция «СтандартСтроя» будет широко использоваться в строительстве промышленных предприятий, жилых застроек и объектов социальной инфраструктуры как в Пензенской области, так и в соседних регионах.