В Петербурге готовят закон для реализации проекта «Чистое небо» — город хотят избавить от воздушных линий связи. Однако, как говорят чиновники, потратить только на центральную часть Северной столицы придется примерно 5-6 лет.

О том, как эту задумку будут претворять в жизнь, представители Смольного рассказали во время пресс-конференции ТАСС в среду, 26 августа.

Как сообщил председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин, работы по очистке неба от проводов начали еще в 2017 году. Тогда освобождать начали Невский проспект. Сделать это удалось, однако, как отметил чиновник, осталось огромное пространство для работы.

«Для того, чтобы эта работа не напоминала процесс ухаживания [за собственниками линий. — прим. ред], был подготовлен проект нормативного акта, который запрещает линии связи с использованием фасадов зданий. Это позволить остановить развитие паутины проводов и перейти к этапу демонтажа и переносу новых проводов под землю»,

— рассказал Казарин.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Андрей Хилинский сообщил, что его ведомство при согласовывании проектов и технических заданий жестко требует кабельного исполнения по всем правилам, причем это касается улиц, парков и даже светофоров. Также в комитете предоставляет необходимую информацию из архивов.

По признанию директора Автоматической телефонной станции Смольного Феликса Касаткина, так долго с Невским пришлось возиться из-за отсутствия законодательной возможности легально ликвидировать воздушные линии. Приходилось долго беседовать с каждым собственником, уговаривать и убеждать. В таком формате, отметил Касаткин, этот процесс может занять 100 лет. Необходимо законодательно создать возможность избавится от существующих линий и запретить новые.

Уже сейчас, подчеркнул директор Ленсвета Сергей Метелев, ведутся подобные работы на улицах, пересекающих Невский — Чайковского и Рубинштейна.

Он также рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при прокладке подземных линий. Дело в том, что в случае аварий на теплопроводе может произойти обрыв кабельной трассы. Восстанавливать ее дорого и долго. Впрочем, эта проблема касается в основном спальных районов. В то же время воздушные сети представляют не меньшую опасность — так, если на них сбросят наледь, ЧП не избежать.

Пока нельзя сказать, сколько именно денег придется потратить на «Чистое небо» — есть много факторов, влияющих на этот вопрос. В первую очередь проект затронет именно историческую часть города, в числе первых — Почтовый квартал и Суворовский проспект. Выделить наиболее загруженные проводами улицы нельзя — весь центр окутан паутиной проводов. По словам Казарина, потратить на это придется 5-6 лет «в идеальном формате».

При этом разговоров об отказе от электротранспорта речи нет. Он самый экономичный, а аккумуляторные средства передвижения слишком дороги в использовании.

Сейчас продолжается сбор различных пожеланий и рекомендаций. При этом пока правительство еще не готово к дискуссиям, еще нужно выработать собственную позицию. Хотя возражения уже есть: кто-то уже сетует на большие затраты для представителей малого бизнеса. Касаткин заверил, что строительство подземного кабеля обойдется ровно в ту же сумму — технология та же, меняется лишь траектория.

В обсуждении нормативного акта участвуют все комитеты, рассматриваются разные варианты. А вот с проектировщиками эту тему решили не обсуждать — они, мол, подойдут к вопросы только с технической точки зрения.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов